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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 04:22 BJT

〔美国股市〕ADR下跌,欧洲企业ADR跌幅居前

路透纽约7月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,因全球多家央行放宽货币政策表明全球经济比预想的还要疲弱,引发投资者担忧.

欧洲央行降息后打击欧元兑美元骤跌,拖累在美国上市的欧洲企业ADR表现落后.此外,英国和中国央行也都放宽了货币政策.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低1.48%,标普500指数.SPX.INX跌0.36%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.84%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数收跌0.11%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.1%,台湾积体电路(2330.TW)(TSM.N)跌0.29%,报13.65美元.

拉美企业ADR指数.BKLA下跌0.46%.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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