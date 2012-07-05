〔美国股市〕ADR下跌,欧洲企业ADR跌幅居前

路透纽约7月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,因全球多家央行放宽货币政策表明全球经济比预想的还要疲弱,引发投资者担忧.

欧洲央行降息后打击欧元兑美元骤跌,拖累在美国上市的欧洲企业ADR表现落后.此外,英国和中国央行也都放宽了货币政策.