〔芝加哥期市〕CBOT大豆升至四年高位,美国中西部炎热干燥天气是主因

路透芝加哥7月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升至四年高位,交易商称因美国中西部天气炎热,且预报显示该地区天气持续干燥,这将对收成前景构成威胁.

未来几天美国中西部仍将保持非常炎热和干燥的天气,对于已受一波夏季热浪冲击的作物来说,可谓是雪上加霜.气象预报机构预计周末将有一些降雨.

大豆和豆粕期货近乎全系创下合约高位.交投最为活跃的11月大豆期货SX2一度上涨3.5%,达到每蒲式耳15.29美元的峰值.近月7月合约Sc1则触及16.44-1/2美元,为2008年7月11日迄今最高水准.

豆油收高,但涨势有限,因受原油期货下跌和美元走强所限.美元兑欧元在欧洲央行(ECB)下调利率至纪录低点后,触及一个月高位.

中国央行在数周内第二次降息以支撑经济.中国上季度经济有可能录得全球金融危机以来最差成长表现.

巴西政府将2011/12年受乾旱影响的大豆作物产量预估保持在6,637万吨,较去年的7,530万吨大跌了12%.

芝加哥期货交易所(CBOT)报告称并无7月大豆或豆粕合约交割,同时豆油合约交割总量为2,129口.

联合国表示,美国中西部炎热天气预计将导致全球食品价格在7月终止三个月连跌态势.

CBOT-7月大豆期货SN2收高54-1/4美分,报16.26-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2收涨20.2美元,收报每短吨474.3美元.7月豆油合约BON2收高1.20美分,收报每磅54.15美分.

今日大豆预估成交量为302,534口;豆粕预估成交量为83,652口,豆油成交量为111,723口.

以下为CBOT农产品期货在1923 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 708.50 34.00 5.0% 9.6%

CBOT大豆Sc1 1583.00 53.50 3.5% 32.1%

CBOT豆粕SMc1 474.30 20.20 4.5% 53.3%

CBOT豆油BOc1 54.15 1.20 2.3% 4.0%

CBOT小麦Wc1 838.00 38.75 4.9% 28.4%

CBOT稻米RRc1 1486.00 14.50 1.0% 1.7%

EU小麦BL2H0 243.75 6.25 2.6% 20.4%

NYMEX原油期货CLc1 86.95 -0.71 -0.8% -12.0%

道琼工业指数.DJI 12,919 -26 -0.2% 5.7%

现货金XAU= 1604.24 -10.89 -0.7% 2.6%

欧元/美元EUR= 1.2385 -0.014 -1.1% -4.3%

美元指数.DXY 82.8360 1.0540 1.3% 3.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1138 35 3.2% -34.5%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)