〔美国股市〕结束三日连升,6月非农就业报告公布前市场态度谨慎

* 6月非农就业岗位料温和成长

* 欧洲央行、英国央行和中国人行放宽政策以刺激经济增长

* 摩根大通领跌银行类股,美国银行亦收低

* 道指下跌0.4%;标普500指数跌0.5%;Nasdaq指数收平

路透纽约7月5日电---美国股市周四小幅收低,此前全球主要央行的经济刺激措施未能成功激励投资者.明日一美国就业报告预计将展示该国经济成长乏力.

在标准普尔500指数录得今年最好的三日连涨表现后,投资者有所后退,令标普指数和道指均小跌,Nasdaq指数则基本收平.

成交量清淡,7月4日市场因美国独立日休市.周五将迎来6月非农就业报告.

非农就业报告预计将展现出欧洲债务危机正给美国经济带来巨大压力.分析师预计上月料新增9万个非农就业岗位,这对于低迷的就业局势来说,帮助不会很大.

"市场今日趋稳,但如果明天非农就业报告公布后出现较大行情,也不会令人感到意外,因为总体上看,人们仍对经济感到担心."Conifer Securities驻纽约交易部主管Rick Fier称.

金融类股拖累股市表现.道指成分股摩根大通(JPM.N)重挫4.2%,报34.38美元.美国银行(BAC.N)下挫3%,报7.82美元.

标普金融类股指数.GSPF和KBW银行类股指数.BKX均下跌约1.5%.在欧洲危机期间,金融类股通常会首当其冲地遭遇卖盘,尽管其近期表现良好.

中国、欧洲和英国放宽货币政策举动未能令华尔街印象深刻,欧元兑美元下挫.

周四数据显示,美国民间就业展示出好转迹象,但股市并未从中吸取较大能量.市场更为看重美国劳工部的月度报告.

道琼工业指数.DJI收低47.15点,或0.36%,至12,896.67点;标准普尔500指数.SPX下滑6.44点,或0.47%,至1,367.58点.Nasdaq指数.IXIC微升0.04点,至2,976.12点.