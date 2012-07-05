澳新经济指标预测--7月6日-7月13日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月6日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.9%
(较上年同期) +4.0% +6.1%
7月10日(二)
0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2
7月11日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -- +0.2%
2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%
7月12日(四)
0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900
全职就业人数变动(人) -- +46,100
失业率 -- 5.1%
就业参与率 -- 65.5%
7月13日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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