《汇市简讯》欧元/美元开盘压力沉重,1.2300是下个止损位

2158GMT * 欧元/美元跌1%,欧元全线走软 * 日线动能指标偏空 * 6月1日触及的年内低点1.2288是支撑位 * 若跌破这道支撑,将下看2010年7月所及低点1.2151 * 德拉吉讲话前触及的1.2528高位是首道阻力 * 亚洲股市将带动亚洲时段风险偏好与美元表现.(完) --编译 程琳; 审校 张荻