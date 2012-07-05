《汇市简讯》美元/日圆受相互对立的因素限制

2207GMT * 开盘几无变动,美元受支撑,欧元/日圆卖盘限制走势 * 仍在云区内部,今日参数是79.22和80.56 * 海外市场79.56-80.10区间两端分别构成首道支撑和阻力位 * 日线图显示小涨,但几无动能.(完) --编译 程琳; 审校 张涛