《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月5日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 51.21 +0.72 +1.43 1811866
搜狐 (SOHU.O) 43.08 -0.18 -0.42 502030
网易 (NTES.O) 61.38 +2.71 +4.62 881681
百度 (BIDU.O) 117.21 +2.49 +2.17 3199843
亚信科技 ASIA.O 12.48 -0.01 -0.08 244320
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.65 -0.29 -5.47 2086008
联电 (UMC.N) 2.24 +0.01 +0.45 837028
日月光 (ASX.N) 4.14 -0.06 -1.43 100018
矽品精密 (SPIL.O) 5.44 -0.03 -0.55 845562
和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.00 +0.00 4514
友达 (AUO.N) 3.99 -0.08 -1.97 281654
中华电信 (CHT.N) 31.85 -0.02 -0.06 51934
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.92 -0.72 -1.86 1086083
香港
中国移动 (CHL.N) 55.21 -0.84 -1.50 215375
中国联通 (CHU.N) 13.65 +0.87 +6.81 484658
中国电信 (CHA.N) 45.73 +1.16 +2.60 32010
中芯国际 (SMI.N) 1.63 -0.02 -1.21 20066
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.73 +0.03 +0.81 2300
(完)
--整理 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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