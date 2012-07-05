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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.21 +0.72 +1.43 1811866

搜狐 (SOHU.O) 43.08 -0.18 -0.42 502030

网易 (NTES.O) 61.38 +2.71 +4.62 881681

百度 (BIDU.O) 117.21 +2.49 +2.17 3199843

亚信科技 ASIA.O 12.48 -0.01 -0.08 244320

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.65 -0.29 -5.47 2086008

联电 (UMC.N) 2.24 +0.01 +0.45 837028

日月光 (ASX.N) 4.14 -0.06 -1.43 100018

矽品精密 (SPIL.O) 5.44 -0.03 -0.55 845562

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 +0.00 +0.00 4514

友达 (AUO.N) 3.99 -0.08 -1.97 281654

中华电信 (CHT.N) 31.85 -0.02 -0.06 51934

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.92 -0.72 -1.86 1086083

香港

中国移动 (CHL.N) 55.21 -0.84 -1.50 215375

中国联通 (CHU.N) 13.65 +0.87 +6.81 484658

中国电信 (CHA.N) 45.73 +1.16 +2.60 32010

中芯国际 (SMI.N) 1.63 -0.02 -1.21 20066

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.73 +0.03 +0.81 2300

(完)

--整理 徐文焰

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