欧洲经济指标预测--7月6日-7月13日****

标题新闻：瑞银1月瑞士消费者信心指数升至1.43，12月修正为1.38
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路透7月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58
进口(亿欧元) -- 428
出口(亿欧元) -- 370.4
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) -1.0% -1.0%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%
(较上年同期) -2.10% +0.10%
PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.4% +2.8%
核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1000 德国总工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%
--------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 2.9% 3.0%
经季节调整的失业率 3.2% 3.2%
0600 德国出口(较前月) 5月 +0.5% -1.7%
进口(较前月) +1.3% -4.8%
贸易收支(亿欧元) 顺差158 顺差161
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%
2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16
7月10日(二)
0645 法国工业生产(较前月) 5月 -1.1% +1.5%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 5月 +0.2% -1.9%
(较上年同期) -9.0% -9.2%
0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.0%
制造业产出(较前月) 5月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -0.3%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差101.0
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差52.0
7月11-16日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -0.7% -0.7%
(较上年同期) +1.6% +1.7%
7月11日(三)
0600 德国CPI(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 5月 -- 赤字42
7月12日(四)
0530 法国HICP(较前月) 6月终值 0.0% -0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.2% -0.8%
(较上年同期) -3.0% -2.3%
7月13日(五)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -2.1% -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.6% +3.6% (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债