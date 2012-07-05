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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 06:33 BJT

****欧洲经济指标预测--7月6日-7月13日****

路透7月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月6日(五)

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0

0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58

进口(亿欧元) -- 428

出口(亿欧元) -- 370.4

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% 0.0%

(较上年同期) -1.0% -1.0%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%

(较上年同期) -2.10% +0.10%

PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.4% +2.8%

核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1000 德国总工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%

--------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月9日(一)

0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 2.9% 3.0%

经季节调整的失业率 3.2% 3.2%

0600 德国出口(较前月) 5月 +0.5% -1.7%

进口(较前月) +1.3% -4.8%

贸易收支(亿欧元) 顺差158 顺差161

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%

2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16

7月10日(二)

0645 法国工业生产(较前月) 5月 -1.1% +1.5%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 5月 +0.2% -1.9%

(较上年同期) -9.0% -9.2%

0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- 持平

(较上年同期) -- -1.0%

制造业产出(较前月) 5月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -0.3%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差101.0

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差52.0

7月11-16日

0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -0.7% -0.7%

(较上年同期) +1.6% +1.7%

7月11日(三)

0600 德国CPI(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 5月 -- 赤字42

7月12日(四)

0530 法国HICP(较前月) 6月终值 0.0% -0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.2% -0.8%

(较上年同期) -3.0% -2.3%

7月13日(五)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -2.1% -2.3%

0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.6% +3.6% (完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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