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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 06:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元从欧元/澳元的利差交易需求得到支撑

2222GMT * 欧元/澳元卖盘增强,跌到1.2100下方的历史低点 * 目前投资者使用欧元作利差交易融资货币 * 澳元是利差交易需求的主要受益者 * 1.0330上方有小额澳元/美元止损单,1.0250有买单 * 亚洲股市对中国央行降息的反应,将是短线走势的关键.(完) --编译 程琳; 审校 张涛

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