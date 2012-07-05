〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,受惠于船运需求强劲

路透7月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因货运需求强劲提振海岬型和巴拿马型船运价上扬.

波罗的海乾散货运价指数上涨35点,或3.17%,至1,138点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳涨6.28%,至1,455点.日均获利上升847美元7,569美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

船舶经纪商Fearnleys在一周报告中表示,"上周末和本周初船运活动较为迟缓,但大西洋航运市场终于出现一些正面迹象,因部分地区出现运力紧张,且未来几周几乎没有船只抵达."

其补充道,太平洋市场也显示出扬升势头,因主要矿商在此航线上的运输活动增加.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升3.71%至1,090点,日均获利涨311美元至8,689美元.

Fearnleys称,"以大西洋地区为主的现货新需求源源不断,推动(巴拿马型船运)市场走高,成交亦增加."

Fearnley指出,太平洋市场人气仍然正面,北太平洋运价攀升至8,000美元;南美东海岸附近的运价则涨至10,000美元.(完)