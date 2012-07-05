〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,受惠于船运需求强劲

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因货运需求强劲提振海岬型和巴拿马型船运价上扬.
波罗的海乾散货运价指数上涨35点,或3.17%,至1,138点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳涨6.28%,至1,455点.日均获利上升847美元7,569美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
船舶经纪商Fearnleys在一周报告中表示,"上周末和本周初船运活动较为迟缓,但大西洋航运市场终于出现一些正面迹象,因部分地区出现运力紧张,且未来几周几乎没有船只抵达."
其补充道,太平洋市场也显示出扬升势头,因主要矿商在此航线上的运输活动增加.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升3.71%至1,090点,日均获利涨311美元至8,689美元.
Fearnleys称,"以大西洋地区为主的现货新需求源源不断,推动(巴拿马型船运)市场走高,成交亦增加."
Fearnley指出,太平洋市场人气仍然正面,北太平洋运价攀升至8,000美元;南美东海岸附近的运价则涨至10,000美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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