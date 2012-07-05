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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 06:51 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆接近区间底部,97.89是枢纽点

2230GMT * 欧元/日圆跌1%,欧元全线走软 * 接近区间底部98.33 * 6月涨势的61.8%回档位97.89是枢纽点 * 在德拉吉讲话前,五日、10日移动均线交汇点约99.75构成阻力 * 动能指标多空交杂,亚洲股市是关键.(完) --编译 程琳; 审校 郑茵

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