全球外汇市场7月6日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月5日(四)
2350 日本6月外汇储备
7月6日(五)
-- - 日本内阁会议后财务大臣安住淳召开记者会
0400 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和日本财务大臣安住淳在日经新闻举办的研讨会上发表谈话
0500 - 日本5月领先指标及同时指标
0645 - 法国截至5月年度预算收支
0645 - 法国5月贸易收支
0700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁发表演讲
0715 - 瑞士6月消费者物价指数(CPI)
0830 - 英国6月生产者物价指数(PPI)
1000 - 德国5月总工业生产
1230 - 美国6月非农就业报告
1430 - 美国6月29日当周ECRI一周领先指标
1430 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚主持有关公私债务和全球储蓄失衡的讨论.
1430 - 欧洲央行执委科尔发表有关"欧洲和欧元危机"的演讲
1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly简要介绍2012年6月就业数据和经济复苏状况.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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