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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 07:08 BJT

〔标题新闻〕CME宣布从7月9日收盘起,提高NYMEX原油和Henry Hub天然气期货初始保证金

注:CME为芝加哥商业交易所的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I549B]

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