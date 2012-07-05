《美国上市公司业绩公布日程表》--7月6日

全球金市：金价下跌，因美联储官员强硬言论提振美元
路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。 0647GMT，现货金 跌0.4%报1,243.86美元。该合约在2月27日曾 触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 跌0.8%报1,244.30美元。
汤森路透7月5日电---7月6日(周五)无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。 0647GMT，现货金 跌0.4%报1,243.86美元。该合约在2月27日曾 触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 跌0.8%报1,244.30美元。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。