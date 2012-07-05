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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 07:04 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元跌势难以阻挡;1.2000构成支撑

2243GMT * 欧元/澳元重挫1.2%至历史低点1.2015 * 中长期投资大户在夏季利差交易中抛售欧元/澳元 * 预计1.2000左右会因获利了结而提供支撑 * 目前不宜对抗趋势,若收在10日移动均线1.2280上方则另当别论 * 先前低点1.2127是首道阻力位.(完) --编译 程琳; 审校 郑茵

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