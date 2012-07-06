日本福岛核危机是一场可以避免的"人祸"--报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月5日电---一个专家小组周四表示，日本福岛核泄露原本是一场可以避免的灾难，但政府、监管者和核电厂运营商“合力”酿成了那场危机。专家小组已经结束了对这场核事故的调查。
专家组还表示，不光是海啸，去年3月11日大地震造成的破坏也无法被排除在事故原因之外。在日本寻求将重启闲置的核反应堆之际，上述发现或许具有重要影响。
专家组还对核电厂运营商——东京电力公司、监管者以及时任首相菅直人当时作出的回应提出了批评。菅直人对危机的应对遭到外界抨击，他已于去年辞去首相职务。
专家组在一份长达641页报告的英文摘要中称：“福岛核事故是政府、监管者和东电‘合力’以及上述各方管理不到位造成的。”
报告称，日本监管部门一直不愿采取全球安全标准，而这一标准本可以帮助防止反应堆融毁、辐射泄露以及15万人被迫撤离家园等灾难。
专家组表示：“委员会一致认为，对于任何与核电打交道的人或组织，这种无知和傲慢都是不可饶恕的。我们发现对全球趋势和公共安全的忽视。”
专家组有关地震破坏作用的调查结果可能影响核反应堆重启进程。在福岛危机发生后的几个月里，日本关闭了核电反应堆，主要对反应堆进行维护和安全检查中。
日本地震学家、专家组成员石桥克彦(Katsuhiko Ishibashi)在报告中称：“我们已经证实，不能说没有海啸就不会有这场危机。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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