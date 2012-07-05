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货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 07:06 BJT

《美国重要政经日程》--7月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布6月非农就业数据

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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