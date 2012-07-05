〔货币市场〕美国商票市场最近一周萎缩,欧央行会后Euribor全线上涨

路透纽约7月5日电---美联储周四公布的数据显示,美国商业票据市场最近一周出现萎缩,表明公司完成第二季结账,借债减少.
7月4日止当周,经季节调整后美国商业票据市场萎缩至9,725亿美元,前一周为1.008万亿(兆)美元.
未经季节调整的市场规模萎缩幅度小一些,从9,792亿美元降至9,712亿美元.
Stone & McCarthy董事总经理兼分析师Ray Stone指出,通常变动更加舒缓的经季节调整数据,这次比未经调整数据波动更大,是因为经调整后的数据包含了金融危机压力最大时段对市场产生的影响.
其并称,作为商业票据大买家的货币市场基金季末时不愿持有大量票据,或许也是流通中商票规模下降的一个原因.
除却季末影响,另据美联储对商业和工业贷款的调查显示,企业过去一年从银行得到的贷款增多,因此发行商业票据筹集短期资金的需求下降.
欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货在欧洲央行降息后上涨.
欧洲央行将指标再融资利率调降25个基点0.75%的纪录低点,并将存款利率从0.25%降至零.[ID:nST0472494]
此举基本上属于象征意义,几天前欧盟峰会刚刚给市场带来惊喜.
"最近经济数据非常疲软,欧盟峰会之后...很明显德拉吉和欧洲央行想要予以回报."法国巴黎银行策略师Matteo Regesta指出.
欧洲央行利率决议公布后,Euribor期货<0#FEI:>全线上涨,达到5-9.5个基点不等.
分析师称,Euribor走势是在利率决议后重新调整,市场之前没有消化进一步货币宽松的预期.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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