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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 07:25 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元在五周低位附近徘徊,观望美国就业数据

* 欧元兑美元触及五周低位,兑澳元和新西兰元创历史低位

* 欧洲央行降息基本符合预期,中国央行降息令人意外

* 美国非农就业岗位数据是下一个事件风险

路透悉尼7月6日电---欧元兑美元周五在五周低位附近挣扎,兑澳元等商品货币触及历史低位,因欧洲央行(ECB)旨在提振欧元区经济的最新降息行动并未激起市场很大反响.

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