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货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 07:38 BJT

〔韩国个股〕三星电子估计第二季营业利润达到创纪录的59亿美元

路透首尔7月6日电---全球以营收计最大的科技企业--韩国三星电子(005930.KS)估计,今年4-6月营业利润达到创纪录的6.7万亿韩元(59亿美元),得益于其主打产品Galaxy系列智能手机销售热络.

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