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市场报道 | 2012年 7月 6日 星期五 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月6日-7月13日****

路透7月6日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月2日当周--------------------------------

7月6日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9

制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2

民间就业岗位(万个) 增加10.2 增加8.2

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.1%

平均工时 34.4 34.4

1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加0.14

兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63

就业参与率 -- 66.80%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3

(经季节调整) 55.8 60.5

1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5

----------------------------------7月9日当周--------------------------------

7月9日(一)

1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65

7月10日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 6月 -- 94.4

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月7日当周 -- +0.2%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 21.14

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月7日当周 -- +1.7%

1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 46.7

7月11日(三)

1100 美国抵押贷款指数 7月6日当周 -- 816.7

再融资指数 -- 4,524.1

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差487 逆差500.6

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差3.7

出口(亿加元) -- 391.2

进口(亿加元) -- 394.9

1400 美国趸售(批发)库存 5月 +0.3% +0.6%

趸售销售 +0.5% +1.1%

7月12日(四)

1230 加拿大新屋价格 5月 -- +0.2%

1230 美国出口价格 6月 -0.3% -0.4%

进口价格 -1.5% -1.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月7日当周 -- 37.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.575

续请失业金人数(万人) 6月30日当周 -- 330.6

1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字700 赤字1,246

7月13日(五)

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.5% -1.0%

(较上年同期) -- +0.7%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +2.7%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 -- 73.2

现况指数 -- 81.5

预期指数 -- 67.8

1430 美国ECRI一周领先指标 7月6日当周 -- -- (完)

--编译 侯向明;审校 徐文焰

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