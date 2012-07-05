美国与加拿大经济指标预测--7月6日-7月13日****

标题新闻：瑞银1月瑞士消费者信心指数升至1.43，12月修正为1.38
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路透7月6日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周--------------------------------
7月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加9 增加6.9
制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.2
民间就业岗位(万个) 增加10.2 增加8.2
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大建筑许可 5月 +1.4% -5.2%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加0.77
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.14
兼职就业岗位(万个) -- 增加0.63
就业参与率 -- 66.80%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 66.3
(经季节调整) 55.8 60.5
1430 美国ECRI一周领先指标 6月29日当周 -- 121.5
----------------------------------7月9日当周--------------------------------
7月9日(一)
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 108.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加80 增加65
7月10日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 6月 -- 94.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月7日当周 -- +0.2%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 21.14
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月7日当周 -- +1.7%
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 46.7
7月11日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月6日当周 -- 816.7
再融资指数 -- 4,524.1
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差487 逆差500.6
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差3.7
出口(亿加元) -- 391.2
进口(亿加元) -- 394.9
1400 美国趸售(批发)库存 5月 +0.3% +0.6%
趸售销售 +0.5% +1.1%
7月12日(四)
1230 加拿大新屋价格 5月 -- +0.2%
1230 美国出口价格 6月 -0.3% -0.4%
进口价格 -1.5% -1.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月7日当周 -- 37.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.575
续请失业金人数(万人) 6月30日当周 -- 330.6
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字700 赤字1,246
7月13日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.5% -1.0%
(较上年同期) -- +0.7%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 -- 73.2
现况指数 -- 81.5
预期指数 -- 67.8
1430 美国ECRI一周领先指标 7月6日当周 -- -- (完)
--编译 侯向明;审校 徐文焰
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路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债