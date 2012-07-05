《欧美金融市场假期一览表》--7月6日-12月31日

全球金市：金价下跌，因美联储官员强硬言论提振美元
路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。 0647GMT，现货金 跌0.4%报1,243.86美元。该合约在2月27日曾 触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 跌0.8%报1,244.30美元。
欧洲和美国金融市场假期如下:
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 侯向明
路透3月1日 - 金价周三下跌，因美元上涨。之前美国联邦储备理事 会(美联储，FED)官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。 0647GMT，现货金 跌0.4%报1,243.86美元。该合约在2月27日曾 触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 跌0.8%报1,244.30美元。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。