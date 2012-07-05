《美债周五展望》公债价格上涨,受中国和欧洲央行双双降息提振

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约7月5日电---美国公债价格周四上涨,因中国和欧洲央行的降息幅度大于预期,加重对全球经济放缓的忧虑.市场等待美国周五公布非农就业报告.

中国央行在两个月内第二次降息,欧洲央行将指标利率降至0.75%的纪录低位,且将存款利率从0.25%调降至零.

"中国降息令人意外,而对许多人而言,欧洲央行调降存款利率也是始料未及的,"孟菲斯FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示.

"市场正试图判断情况是否比他们认为的更糟,或央行是否会出台进一步刺激政策,以及风险资产涨势是否会持续,"Vogel表示.

欧洲央行总裁德拉吉在记者会上的讲话加重了对欧债危机将恶化的忧虑.

"我们目前看到欧元区所有成员国的成长都在放缓,其中包括之前并未出现此类情况的国家,"他说.

公债一度削减涨幅,收益率触及日高,因美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布的报告显示,美国6月民间就业人数增加17.6万人,超出分析师预期的增加10.5万人.

不过,跌势消退,因交易商深入解读数据后发现,意外增长多数与服务业的小企业有关,Vogel称.

在ISM数据显示美国服务业成长放缓至六年半最低水平后公债价格也上扬.

不过,价格涨幅受限,因投资者关注周五将公布的范围更广泛的非农就业报告.

如果数据异常疲弱,可能助燃美联储将再推量化宽松政策的预期.

决策者在决定采取行动前可能需要看到失业率上升,瑞银证券驻纽约的经济学家Kevin Cummins.

"我认为数据仍然喜忧参半,不足以促使美联储采取进一步举措扩大资产负债表规模,"Cummins表示.

根据路透调查77位分析师得出的预期,上月美国就业岗位增加9万个.

但在ADP数据公布后,交易商目前可能预计就业岗位增幅略高于10万个,法国兴业银行驻纽约的公债交易员Sean Murphy称.

根据RBS的分析,一段时间内公债可能呈区间走势,10年期公债收益率将陷于约1.67%-约1.56%的区间内.

"我们对公债仍持中性立场,直至价格走势,动能分析和事实/价格给我们提供不同的指引,"RBS的William O'Donnell, John Briggs和Gabriel Mann表示.

指标10年期公债价格US10YT=RR上扬10/32,收益率报1.598%,低于周二的1.63%.收益率盘中跌至1.58%的低位,因中国降息.

美联储在卖短买长操作中购买47.1亿美元的2020-2022年到期的公债.(完)

--编译 母红/王翔琼; 审校 利棣儿

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