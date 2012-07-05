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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 07:47 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元几无变动,兑欧元创下新高

2259GMT * 新西兰元/美元交投于0.8006/0.8076区间,欧洲央行、英国央行和中国央行放宽货币政策 * 中长期投资大户的需求提供支撑,新西兰元/欧元创下新高 * 随着欧元融资成本降低,利差交易料将加剧 * 商品货币表现超群,预计亚洲时段0.8000将构成有力支撑.(完) --编译 程琳; 审校 张涛

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