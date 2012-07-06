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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:05 BJT

《中国报摘》--金融时报7月6日

* 头版头条:

--中国央行再次下调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构贷款利率浮动区间下限调整为基准利率的0.7倍,个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机性购房.这体现出稳定经济增长的意图.

* 其他:

--中国保监会发布通知,要求保险公司滚动制定资本规划,强化资本约束和偿付能力监管,保证公司偿付能力充足.

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)宣布,该行信贷管理系统群预警监控系统全行推广上线,这有效地提升了该行信贷风险预警水平.

--深交所日前发布公告称,新一轮新股发行制度改革措施出台以来,超过半数的中小投资者参与新股首日交易出现亏损,买入首日涨幅越高的新股亏损越大.

--报导分析显示,广州汽车"限牌"对车市政策走向有较大负面影响,目前杭州、深圳、天津、成都、重庆等城市汽车保有量与广州相当,压力测试显示,若一线城市轻度限购,乘用车行业增速将降低5个百分点至3%左右.

--日前,天津市第一笔中小企业私募债成功完成发行,天房科技发展有限公司首尝鲜,该私募债账户由招商银行(600036.SS)(3968.HK)天津分行监管.(完)

--整理 赵红梅; 审校 林高丽

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