《中国报摘》--金融时报7月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国央行再次下调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构贷款利率浮动区间下限调整为基准利率的0.7倍,个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机性购房.这体现出稳定经济增长的意图.
* 其他:
--中国保监会发布通知,要求保险公司滚动制定资本规划,强化资本约束和偿付能力监管,保证公司偿付能力充足.
--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)宣布,该行信贷管理系统群预警监控系统全行推广上线,这有效地提升了该行信贷风险预警水平.
--深交所日前发布公告称,新一轮新股发行制度改革措施出台以来,超过半数的中小投资者参与新股首日交易出现亏损,买入首日涨幅越高的新股亏损越大.
--报导分析显示,广州汽车"限牌"对车市政策走向有较大负面影响,目前杭州、深圳、天津、成都、重庆等城市汽车保有量与广州相当,压力测试显示,若一线城市轻度限购,乘用车行业增速将降低5个百分点至3%左右.
--日前,天津市第一笔中小企业私募债成功完成发行,天房科技发展有限公司首尝鲜,该私募债账户由招商银行(600036.SS)(3968.HK)天津分行监管.(完)
--整理 赵红梅; 审校 林高丽
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。