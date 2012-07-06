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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:16 BJT

〔全球经济〕6月几乎陷入停滞,因制造业疲软和美国经济减速

路透伦敦7月5日电---摩根大通周四公布的企业调查显示,全球经济上月险些陷入停滞,受制造业疲软和美国经济减速的明显迹象拖累.

摩根大通6月全球所有行业产出采购经理人指数(PMI)降至50.3,5月为52.1.上月全球企业订单也出现减速.

该指数高于50代表增长.

摩根大通分析师David Hensely称:"PMI暗示全球经济6月降速到了空档."

"产出和新订单流入都仅略高于停滞水平,暗示全球第二季整体经济增长将是大约三年以来最迟缓的."

其服务业指数从5月的52.5降至50.6,美国服务业企业扩张速度放慢到两年半低点.

不过,所有行业和服务业PMI都暗示,通胀压力开始减退.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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