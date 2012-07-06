〔全球经济〕6月几乎陷入停滞,因制造业疲软和美国经济减速

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦7月5日电---摩根大通周四公布的企业调查显示,全球经济上月险些陷入停滞,受制造业疲软和美国经济减速的明显迹象拖累.
摩根大通6月全球所有行业产出采购经理人指数(PMI)降至50.3,5月为52.1.上月全球企业订单也出现减速.
该指数高于50代表增长.
摩根大通分析师David Hensely称:"PMI暗示全球经济6月降速到了空档."
"产出和新订单流入都仅略高于停滞水平,暗示全球第二季整体经济增长将是大约三年以来最迟缓的."
其服务业指数从5月的52.5降至50.6,美国服务业企业扩张速度放慢到两年半低点.
不过,所有行业和服务业PMI都暗示,通胀压力开始减退.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。