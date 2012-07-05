《中国报摘》--中国证券报7月6日

* 头版头条:

--中国人民银行宣布,自今日(6日)起下调金融机构人民币存贷款基准利率.分析人士表示,一个月内两次降息表明当前经济增长形势不容乐观,货币政策需加大"稳增长"力度.

* 其他:

--上海证券交易所相关文章称,该所正在积极开展货币、债券、黄金ETF等多种创新产品研究,以及准备适时推出基金回购交易,提高基金市场流动性.

--国家发改委发布通知明确促进民间投资发展的价格政策措施.主要通过深化电力、天然气、水利工程供水等领域价格改革等优化民营企业发展环境.

--温州市金融办数据显示,5月末温州银行业不良贷款余额161亿元人民币,不良贷款率达2.43%,连续11个月上升,且远高于一季度末全国商业银行不良贷款率0.9%的平均水平.

--中国移动副总经理李正茂透露,该公司即将启动TD-LTE(分时长期演进)扩大规模试验网建设,通过新建和升级的方式,在北京、天津、上海等多地建设超过2万个TD-LTE基站.

--国家发改委近日出台《煤炭矿区总体规划管理暂行规定》,将隶属于中央和地方两级煤矿项目审批权的产能规模界限提高至300万吨/年,同时还对矿区总体规划的动态管理做出了明确规定.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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