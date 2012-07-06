〔日本数据〕日本6月底外汇储备降至1.271万亿美元--财务省

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京7月6日电---日本财务省周五公布,6月底外汇储备降至1.271万亿(兆)美元.
财务省早先表示,5月30日-6月27日期间当局未曾实施任何干预行动.
具体数据如下(单位:10亿美元):
6月底 5月底 4月底 2011年6月底
总计 1,270.547 1,277.716 1,289.542 1,137.809
浏览完整数据表格,请登陆财务省网站(here) (完)
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--编译 石冠兰; 审校 侯向明
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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