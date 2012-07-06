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货币新闻 | 2012年 7月 6日 星期五 08:03 BJT

〔日本数据〕日本6月底外汇储备降至1.271万亿美元--财务省

路透东京7月6日电---日本财务省周五公布,6月底外汇储备降至1.271万亿(兆)美元.

财务省早先表示,5月30日-6月27日期间当局未曾实施任何干预行动.

具体数据如下(单位:10亿美元):

6月底 5月底 4月底 2011年6月底

总计 1,270.547 1,277.716 1,289.542 1,137.809

浏览完整数据表格,请登陆财务省网站(here) (完)

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--编译 石冠兰; 审校 侯向明

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