《独家新闻》Levinsohn和Kilar最有望赢得雅虎执行长一职

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约7月5日电---雅虎(YHOO.O)临时执行长Ross Levinsohn和Hulu执行长Jason Kilar看上去是最有望成为雅虎新执行长的人选.
据两名消息人士透露,Levinsohn和kilar是雅虎董事会考虑名单上仅剩的两个候选.
雅虎董事会先前还考虑过新闻集团(NWSA.O)首席数字官和前AOLAOL.N执行长Jonathan Miller,并希望与他谈一下这个职位,但据了解Miller想法的消息人士称,他谢绝了谈话.
这名消息人士称,Miller拒绝与雅虎董事会展开任何谈话,是出于对好友Levinsohn的尊重.Levinsohn对执行长一职期待已久.
然而,Kilar与Levinsohn并无私交,因此仍在董事会的名单上.
消息人士之一称,尽管董事会严肃考虑过Kilar,但Levinsohn仍是最受欢迎的人选.
该消息人士表示,自从前执行长Scott Thompson被迫辞职,Levinsohn在5月出任临时执行长以来,行事决定都很有正式执行长的风范.
未能立即联系到Miller和Levinsohn置评.雅虎董事会发言人Charles Sipkins和Hulu发言人拒绝置评.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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