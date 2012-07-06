《独家新闻》Levinsohn和Kilar最有望赢得雅虎执行长一职

路透纽约7月5日电---雅虎(YHOO.O)临时执行长Ross Levinsohn和Hulu执行长Jason Kilar看上去是最有望成为雅虎新执行长的人选.

据两名消息人士透露,Levinsohn和kilar是雅虎董事会考虑名单上仅剩的两个候选.

雅虎董事会先前还考虑过新闻集团(NWSA.O)首席数字官和前AOLAOL.N执行长Jonathan Miller,并希望与他谈一下这个职位,但据了解Miller想法的消息人士称,他谢绝了谈话.

这名消息人士称,Miller拒绝与雅虎董事会展开任何谈话,是出于对好友Levinsohn的尊重.Levinsohn对执行长一职期待已久.

然而,Kilar与Levinsohn并无私交,因此仍在董事会的名单上.

消息人士之一称,尽管董事会严肃考虑过Kilar,但Levinsohn仍是最受欢迎的人选.

该消息人士表示,自从前执行长Scott Thompson被迫辞职,Levinsohn在5月出任临时执行长以来,行事决定都很有正式执行长的风范.

未能立即联系到Miller和Levinsohn置评.雅虎董事会发言人Charles Sipkins和Hulu发言人拒绝置评.(完)