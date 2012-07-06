〔金砖国家〕7月5日股汇市收盘纵览

路透7月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.11%,报955.18点.

中国股市:沪综指收跌1.2%.市场消息面淡静下人气低迷,大盘重心下移逐渐令投资人信心溃散,个股再现普跌走势.分析师表示,在下周经济数据明朗前,大盘仍料继续围绕2,200点上下震荡.沪综指.SSEC收报2,201.353点,跌25.962点或1.17%.上海A股成交额为519亿元人民币,上交易日为521亿元.[.SSCN]

香港股市:午后小幅上涨,终场收在5月15日以来高点,受金融股尾盘涨势提振,但成交量低暗示许多投资人多在场边观望.恒生指数.HSI收高0.5%至19,809.1点.恒生国企指数.HSCE收高0.2%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌.隔夜欧元于一周低点附近徘徊,带动今日中间价低开,人民币即期汇价顺势略有走弱,但整体仍未摆脱近期窄幅震荡的格局.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水385点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3944元.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指升至4月3日以来最高收盘水平,因今年大涨蓝筹股之一的烟草生产商ITC自近期跌势回升,且Reliance Industries上涨,得益于市场寄望炼油毛利改善.指标BSE指数.BSESN收涨0.4%,报17,538.67点,截止周三收盘的今年以来涨幅达13%,超过MSCI明晟日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS的5.8%涨幅.[.BO][ID:nL3E8I536M]

印度汇市:印度卢比连续第二日下跌,在近期上涨后震荡整理,因交易员等候欧洲央行(ECB)发布降息的消息,在印度汇市收盘后出炉的欧央行降息消息一如预期.印度卢比兑美元INR=D2收报54.94/95,低于周三收盘价54.48/49,但脱离日低55.2350.[INR/][ID:nL3E8I53EC]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,388.070点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市下跌1.2%至747.99点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.53%至32.5300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.56%,报40.3048.

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巴西股市:上涨,因中国降息令市场预期巴西大宗商品的需求增长.中国和欧洲央行调降利率,英国央行推出第三轮货币刺激措施,以抗击经济滑坡.但此举未能大幅改善谨慎的投资者的信心,因他们将之视作全球经济严重恶化的迹象.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.54%,报56,379.06点.[ID:nL2E8I5DCI]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBYBRL=小涨0.2%,报2.0229,摆脱先前两日因市场担忧巴西当局可能买入美元以压低雷亚尔所造成的跌势.[ID:nL2E8I5EQ1]

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南非股市:略微上涨,得益于三家全球主要央行采取降息行动以启动经济活动,提振Kumba Iron Ore(KIOJ.J)等矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.5%,报30,057.03点.综合指数.JALSH涨0.5%左右,收报34,222.58点.[.J][ID:nL6E8I5AUB]

南非汇市:南非兰特兑美元在近期波动区间内小涨,因世界多家央行调降利率和采取更多货币刺激措施,以努力提振经济成长.在货币政策行动后,南非兰特兑美元ZAR=D3扭转稍早跌势上扬0.7%;但截止1523GMT,涨幅回落至0.13%,报8.1253.[ZAR/][ID:nL6E8I5B0C](完)