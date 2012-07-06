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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:41 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月6日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/6       沪   喜 临 门   732008   不超过5,250       12.50        29.87      中信证券  7/11  
    7/9       深   博 林 特   002689        *7,750       *8.00       *23.08      中德证券  7/12
    7/10      深   银邦股份   300337   不超过4,680        --           --        国盛证券  7/13
    7/10      深   润和软件   300339   不超过1,919        --           --        中信证券  7/13
    7/18      深   开元仪器   300338   不超过1,500        --           --        平安证券  7/23
   *7/16      深   科恒股份   300340   不超过1,250        --           --        国信证券  7/19  
   *7/17      深   麦迪电气   300341   不超过2,300        --           --        国金证券  7/20
   *7/17      深   天银机电   300342   不超过2,500        --           --        中信建投  7/20

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
   7/6    沪    中信重工  (601608.SS)   68,500           4.67        16.19     中德证券 
                                                                               中信证券 
   --     深    新 文 化   300336          --           25.00        42.37     海通证券   
   --     深    迪森股份   300335          --           13.95        47.58     广发证券
   --     深    乔 治 白   002687          --           23.00        24.73     华泰联合  7/9 
   --     深    金河生物   002688          --           18.00        26.87     银河证券  7/10 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 乔艳红

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