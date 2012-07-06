《中国已公布新股发行上市日程表》--7月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/6 沪 喜 临 门 732008 不超过5,250 12.50 29.87 中信证券 7/11
7/9 深 博 林 特 002689 *7,750 *8.00 *23.08 中德证券 7/12
7/10 深 银邦股份 300337 不超过4,680 -- -- 国盛证券 7/13
7/10 深 润和软件 300339 不超过1,919 -- -- 中信证券 7/13
7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23
*7/16 深 科恒股份 300340 不超过1,250 -- -- 国信证券 7/19
*7/17 深 麦迪电气 300341 不超过2,300 -- -- 国金证券 7/20
*7/17 深 天银机电 300342 不超过2,500 -- -- 中信建投 7/20
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/6 沪 中信重工 (601608.SS) 68,500 4.67 16.19 中德证券
中信证券
-- 深 新 文 化 300336 -- 25.00 42.37 海通证券
-- 深 迪森股份 300335 -- 13.95 47.58 广发证券
-- 深 乔 治 白 002687 -- 23.00 24.73 华泰联合 7/9
-- 深 金河生物 002688 -- 18.00 26.87 银河证券 7/10
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。