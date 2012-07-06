《中国已公布新股发行上市日程表》--7月6日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/6 沪 喜 临 门 732008 不超过5,250 12.50 29.87 中信证券 7/11 7/9 深 博 林 特 002689 *7,750 *8.00 *23.08 中德证券 7/12 7/10 深 银邦股份 300337 不超过4,680 -- -- 国盛证券 7/13 7/10 深 润和软件 300339 不超过1,919 -- -- 中信证券 7/13 7/18 深 开元仪器 300338 不超过1,500 -- -- 平安证券 7/23 *7/16 深 科恒股份 300340 不超过1,250 -- -- 国信证券 7/19 *7/17 深 麦迪电气 300341 不超过2,300 -- -- 国金证券 7/20 *7/17 深 天银机电 300342 不超过2,500 -- -- 中信建投 7/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/6 沪 中信重工 ( 601608.SS ) 68,500 4.67 16.19 中德证券 中信证券 -- 深 新 文 化 300336 -- 25.00 42.37 海通证券 -- 深 迪森股份 300335 -- 13.95 47.58 广发证券 -- 深 乔 治 白 002687 -- 23.00 24.73 华泰联合 7/9 -- 深 金河生物 002688 -- 18.00 26.87 银河证券 7/10 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 乔艳红