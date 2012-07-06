〔基金产业〕机构投资者7月4日当周向股票基金大量注资--理柏

路透纽约7月5日电---路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示,机构投资者在7月4日截止的一周内向股票基金大量注资,远超个人投资者的少量资金流出.

股票基金资金净流入达到103.56亿美元的新高,因上市交易基金(ETF)净买入104.83亿美元.其中,SPDR标普500指数ETF基金(SPY)买入数额最大,为70.29亿美元.

与此相对,ETF之外的个人投资者同期从股票基金中撤出1.27亿美元资金.

"该报告告诉我,尽管整体数据似乎不错,市场可能有一些冒险意愿,但现下这种状况并没有遍布整体市场,"Lipper研究分析师Matthew Lemieux表示.(完)