〔基金产业〕机构投资者7月4日当周向股票基金大量注资--理柏

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约7月5日电---路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示,机构投资者在7月4日截止的一周内向股票基金大量注资,远超个人投资者的少量资金流出.
股票基金资金净流入达到103.56亿美元的新高,因上市交易基金(ETF)净买入104.83亿美元.其中,SPDR标普500指数ETF基金(SPY)买入数额最大,为70.29亿美元.
与此相对,ETF之外的个人投资者同期从股票基金中撤出1.27亿美元资金.
"该报告告诉我,尽管整体数据似乎不错,市场可能有一些冒险意愿,但现下这种状况并没有遍布整体市场,"Lipper研究分析师Matthew Lemieux表示.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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