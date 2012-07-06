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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:16 BJT

〔日本股市〕开低,全球宽松举措未能提振风险偏好

路透东京7月6日电---日本股市日经指数周五开低,此前欧洲和中国出台货币宽松新举,未能提振投资者的风险偏好.市场人士在为日内稍晚公布的美国就业数据做准备.

日经指数.N225下跌0.3%至9,057.26点;东证股价指数.TOPX亦下跌0.3%至774.35点.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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