〔香港新股〕衣恋时装中国拟再次启动IPO,计划募集10亿美元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，南韩服装品牌衣恋旗下中国公司衣恋时装中国继2008年暂缓上市尝试之后，拟再次启动香港上市大计，于2013年前通过IPO募集10亿美元。
该公司已向投行发出邀请信，计划书提交截止日期为7月11日。但是，该公司并未表明打算聘请几家投行。
2008年的发行是由花旗(C.N)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排的。当时该公司计划募集28.7亿港元（3.7亿美元）。即使当时在参考价格区间3.80至5.80港元的底端可以定价，公司最终仍然取消了交易。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)
--整理 林高丽; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。