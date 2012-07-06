〔香港新股〕衣恋时装中国拟再次启动IPO,计划募集10亿美元--IFR

路透7月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，南韩服装品牌衣恋旗下中国公司衣恋时装中国继2008年暂缓上市尝试之后，拟再次启动香港上市大计，于2013年前通过IPO募集10亿美元。

该公司已向投行发出邀请信，计划书提交截止日期为7月11日。但是，该公司并未表明打算聘请几家投行。

2008年的发行是由花旗(C.N)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排的。当时该公司计划募集28.7亿港元（3.7亿美元）。即使当时在参考价格区间3.80至5.80港元的底端可以定价，公司最终仍然取消了交易。(完)

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