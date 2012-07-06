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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:23 BJT

〔韩国股市〕小幅开高,三星因第二季获利预估创纪录高位而上涨

路透首尔7月6日电---韩国股市周五开盘小涨,但涨势料受限,尽管有欧洲和中国央行放宽政策之举,但投资者仍等候今日稍晚公布的美国非农就业报告.

三星电子(005930.KS)上涨0.5%,此前预计第二季获利可能达到59亿美元纪录高位,符合预估.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS110003GMT时上涨0.1%,报1,877.34点.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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