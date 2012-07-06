〔中国个股〕航天机电拟在印尼合建200MW光伏电站

路透上海7月6日电---中国上海航天汽车机电股份有限公司(600151.SS)周五公告称,与印尼能源矿产部下属可再生能源司以及印尼巴塞尔公司签署谅解备忘录,各方目前拟对在印尼实施总装机量为200MW的光伏项目共同开展可行性研究.

航天机电将与巴塞尔公司成立合资企业,双方各占51%和49%股权,主要从事在印尼的太阳能业务,为相关电站项目开展前期准备工作.印尼矿产部可再生能源司将协助获得可研以及示范性光伏电站所必要的许可.

此前,航天机电在香港、美国和欧洲卢森堡三地设立分公司,并积极在海外建设光伏电站,例如在意大利已建成多个光伏项目.公司计划至2015年形成1吉瓦(GW)的全产业链生产配套能力,并力争实现年开发海外光伏电站320MW和年销售光伏组件280MW的能力.

航天机电周四收报6.49元,过去一个月累计下跌6.2%.(完)