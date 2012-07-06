〔中国个股〕航天机电拟在印尼合建200MW光伏电站

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月6日电---中国上海航天汽车机电股份有限公司(600151.SS)周五公告称,与印尼能源矿产部下属可再生能源司以及印尼巴塞尔公司签署谅解备忘录,各方目前拟对在印尼实施总装机量为200MW的光伏项目共同开展可行性研究.
航天机电将与巴塞尔公司成立合资企业,双方各占51%和49%股权,主要从事在印尼的太阳能业务,为相关电站项目开展前期准备工作.印尼矿产部可再生能源司将协助获得可研以及示范性光伏电站所必要的许可.
此前,航天机电在香港、美国和欧洲卢森堡三地设立分公司,并积极在海外建设光伏电站,例如在意大利已建成多个光伏项目.公司计划至2015年形成1吉瓦(GW)的全产业链生产配套能力,并力争实现年开发海外光伏电站320MW和年销售光伏组件280MW的能力.
航天机电周四收报6.49元,过去一个月累计下跌6.2%.(完)
--发稿 林琦; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。