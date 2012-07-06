《汇市简讯》美元/日圆隔夜走势动荡,但今天料在79.50-80.10区间内整理

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* 美元/日圆隔夜走势极为动荡,伦敦/纽约市场在79.65-80.10区间内徘徊

* 在79.50-60附近的买盘稳固,因美国ADP民间就业和初请失业金数据好于预期

* 受澳元和新西兰元可观买需支撑走高,尽管欧元走软

* 在80.10附近的卖盘仍较多,市场从该水平回落

* 上方挂有停止单,但目前来看市场似乎还难以企及

* 美元/日圆安于一目均衡云区内,随着时间推移趋升

* 一目均衡云区在79.22-80.56之间,转换线和基准线分别在79.62和79.12.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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