〔中国新股〕中信重工首日上市开盘报4.69元,较发行价涨0.4%

路透上海7月6日电---中国第四大重型机械制造商--中信重工机械股份有限公司(601608.SS)5.65亿A股周五首日上市,开盘报4.69元人民币,较其发行价4.67元上涨0.43%.

中信重工此次A股IPO共发行6.85亿股,募资31.99亿元,为今年来第二大A股IPO.除网上网下发行部分,向战略投资者配售的1.2亿股限售期为12个月.

中信重工计划将筹得资金用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三类项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).

中信重工总部位于河南省,为中信集团公司旗下企业,其竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司等.(完)