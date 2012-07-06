〔路透调查〕英国央行购债规模将停止于3,750亿英镑

路透伦敦7月5日电---英国央行在周四扩大债券购买规模500亿英镑后可能收手,尽管路透调查的大多数分析师认为,目前规模还不足以维持英国经济成长.

路透走访的47位受访分析师中有27人认为,英国央行总的量化宽松规模将在3,750亿英镑止步.少数分析师称央行还将继续扩大该政策规模,有几人预计可能达到5,000亿英镑.

但很多分析师对扩大量化宽松(QE)能给低迷经济带来什么益处抱有怀疑.约三分之二的受访者称,新一轮购债行动的效果料有限.

"英国央行一直对量化宽松的效果过度乐观了,"野村的英国分析师Philip Rush称,"最新的扩大购债规模举措并非象征性的动作,但其力度对改善经济成长和通胀前景仍不足够."

英国央行周四宣布扩大量化宽松规模,与中国央行意外宣布今年第二次降息几乎同时,随后欧洲央行(ECB)也调降了再融资利率和隔夜存款利率.[ID:nST0472494](完)