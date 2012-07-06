《中国报摘》--其他报纸重要消息7月6日

**上海证券报**

--针对中国银监会可能在将出台的《流动性管理办法》中取消关于75%的存贷比监管要求报导,记者从银监会相关人士处并未获得证实.消息人士同时透露,商业银行75%的存贷比监管要求不会取消.

--近日食用油龙头企业金龙鱼证实,对旗下小包装花生油产品出厂价上调8%,为今年第二次提价,另外还有部分品牌的小包装花生油近期也分别上调了出厂价.油脂行业研究员分析表示,花生油与其他品种食用油价格差距不断扩大将会影响终端市场的销量.

--国开证券日前向市场机构推介了资产证券化(ABS)产品.意味着新一轮资产证券化试点已经悄然推进.该ABS发行总额为101.95亿元人民币,由中信信托担任发行人和受托机构,到期日为2018年1月26日.

-- ST博元600656.SS拟以4.81元/股的发行底价,向包括实际控制人余蒂妮在内的不超过10名特定投资者定向发行不超过7.9亿股股份;所募资金中,拟向林东煤业增资35亿元,由此获得后者58.33%股权,成为控股股东.

**人民日报**

--中国发改委日前出台意见,进一步明确了促进民间投资发展的价格政策措施,并提出利用价格杠杆来充分调动民间资本参与相关领域投资经营的积极性.

--商务部部长助理房爱卿称,国内贸易"十二五"规划将出台,目前消费促进政策取得明显成效,家电下乡累计拉动消费近6,000亿元.

**第一财经日报**

--上海市规划和国土资源管理局今年发布的第一次预申请公告中,闸北区出让的三幅用地中的一幅位于市中心的综合性用地,出让面积共计8.643万平方米,出让参考起始价高达47.46亿元.如顺利完成出让,有望成为今年的上海总价地王.

**21世纪经济报 道**

--从银行间市场交易商协会获悉,地方政府投融资平台公司的发债空间将进一步扩大.该协会人士表示,协会将对相关企业发债的要求做出调整.如按照协会此前要求,企业发债前须先退出银监会地方政府融资平台名单,现有望放宽该项要求.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 乔艳红