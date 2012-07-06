〔中国经济〕完成全年外贸增长目标"任务艰巨"--副总理

路透北京7月6日电---新华社周四晚间报导援引中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势依然严峻,不确定不稳定因素增多,外部冲击不容低估,确保完成全年外贸增长目标任务艰巨.

中国今年设定的进出口增长目标为10%.

王岐山称,应把握"稳中求进"的总基调,加快转变外贸发展方式,确保进出口贸易稳定增长,促进经济平稳较快发展.

他并强调,要完善出口政策,落实好大型成套设备出口信用保险等支持政策,积极扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口,适度扩大消费品进口.

中国海关定于7月10日(下周二)公布6月贸易数据.路透调查综合21位机构分析师的预测中值显示,6月出口同比增速将较5月放缓,回落至个位数水准9.9%;而进口增速将与上月持平,贸易顺差则可能进一步扩大至210亿美元.[ID:nSB1650302]

商务部发言人沈丹阳此前在例行发布会上表示,根据从一些企业和地方了解的情况看,6月海关数据总体上还将保持着5月的势头.中国外贸正朝着稳中有增的方向和预期的目标稳步发展.[ID:nSB1632342]

海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进出口规模双双创月度历史新高,这给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.(完)

--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

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