〔中国经济〕深化电气领域价格改革,调动民资参与公共事业积极性--发改委

发改委近日发布"关于利用价格杠杆鼓励和引导民间投资发展的实施意见",进一步明确了促进民间投资发展的价格政策措施.

发改委网站刊登的新闻稿并称,未来将加大涉企收费减免力度,规范金融服务价格行为,加强市场价格监管,推进价格和收费信息公开,优化民营企业发展环境.

《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)于2010年5月实施.今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)