《汇市简讯》分析师提高美就业数据预估,若真如此欧元/美元或受打击

0026GMT * 一些分析师提高对美国6月非农就业数据的预估 * 若数据更好,会压低第三轮量化宽松预期,从而利好美元 * 若美元重新受到支撑,欧元/美元会格外脆弱 * 若高风险资产因美国就业数据好于预期而上涨,欧元/澳元会继续走低.(完) --编译 程琳; 审校 郑茵