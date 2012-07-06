〔中国债市动态〕中长期利率债早盘收益率跌5-10个bp,受央行意外降息影响

路透上海7月6日电---中国银行间债市周五中长期利率债早盘收益率下跌5-10个基点(bp),此前央行意外宣布下调基准利率,而这距离上次降息不足一个月.

交易员并透露,利率互换(IRS)早盘报价亦下滑10-12bp.

中国人民银行决定自今日起进行不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.

央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.此前为0.8倍.[ID:nSB1652376](完)