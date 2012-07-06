〔中国债市动态〕中长期利率债早盘收益率跌5-10个bp,受央行意外降息影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海7月6日电---中国银行间债市周五中长期利率债早盘收益率下跌5-10个基点(bp),此前央行意外宣布下调基准利率,而这距离上次降息不足一个月.
交易员并透露,利率互换(IRS)早盘报价亦下滑10-12bp.
中国人民银行决定自今日起进行不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.
央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.此前为0.8倍.[ID:nSB1652376](完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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