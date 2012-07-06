〔全球金融〕新加坡交易所称准备交易人民币计价证券

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月6日电---新加坡交易所(SGXL.SI)周五表示,准备对人民币计价证券进行报价、交易、清算和结算,以期利用离岸人民币市场快速成长之势.
新加坡和伦敦等金融中心试图从人民币汇率自由化中受益.汇率自由化促使海外人民币债券市场快速成长,目前香港主导该市场.许多企业对于开展以人民币计价的股权交易也越来越感兴趣.
新加坡交易所执行长博可(Magnus Bocker)称,"人民币计价证券在新加坡交易所上市和交易,也将扩大新加坡作为境外人民币中心的地位."
此计划扩大了新加坡交易所支持的外币范围,目前包括澳元、港元和美元.
消息人士3月时对路透表示,地产公司ARA Asset Management(ARAM.SI)计划在新加坡上市以人民币计价的地产信托基金(REIT).
但新加坡市场仍有待首例以人民币计价的首次公开发行(IPO).(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。