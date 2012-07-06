〔全球金融〕新加坡交易所称准备交易人民币计价证券

路透新加坡7月6日电---新加坡交易所(SGXL.SI)周五表示,准备对人民币计价证券进行报价、交易、清算和结算,以期利用离岸人民币市场快速成长之势.

新加坡和伦敦等金融中心试图从人民币汇率自由化中受益.汇率自由化促使海外人民币债券市场快速成长,目前香港主导该市场.许多企业对于开展以人民币计价的股权交易也越来越感兴趣.

新加坡交易所执行长博可(Magnus Bocker)称,"人民币计价证券在新加坡交易所上市和交易,也将扩大新加坡作为境外人民币中心的地位."

此计划扩大了新加坡交易所支持的外币范围,目前包括澳元、港元和美元.

消息人士3月时对路透表示,地产公司ARA Asset Management(ARAM.SI)计划在新加坡上市以人民币计价的地产信托基金(REIT).

但新加坡市场仍有待首例以人民币计价的首次公开发行(IPO).(完)