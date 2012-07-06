〔欧洲个股〕法兴银行减少对希腊部门拨款,考虑退出该市场--分析师

路透巴黎7月5日电---与法国兴业银行(SOGN.PA)财务总监有过会面的分析师表示,兴业银行已削减对其希腊部门GenikiGHBr.AT的拨款,并正在研究退出希腊市场的可能策略.

法国银行业者在向希腊放贷的外国银行中所占比重最大,但在过去一年内通过抛售公债及减记所持希腊债务的方式大幅削减对希腊的风险敞口.

兴业银行对希腊的风险敞口在法资银行中处于较低水平,尤其是与法国农业信贷银行(CAGR.PA)相比而言,后者拥有比Geniki更大的银行Emporiki.不过分析师援引兴业银行财务总监Bertrand Badre的话称,该行正像法国农业信贷银行一样积极地寻找退出希腊市场的策略.

法国农业信贷银行周二表示,其正就全部或部分出售Emporiki展开协商.希腊最大银行业者National Bank(NBGr.AT)证实参与了谈判.

"兴业银行明显地正在寻找退路,"参与了会谈的Natixis分析师Alex Koagne表示.他补充称,Badre也表示兴业银行已停止对Geniki拨款.

一位兴业银行发言人也证实给予Geneki的资金已被削减至"最低水平",但淡化了Badre表示正研究退出希腊策略的严重性,称该行正"积极监控"Geniki,以保持其存款基础.

摩根大通分析师在报告中写道,削减拨款后,兴业银行对Geniki剩余的风险敞口为3亿欧元资本以及次级债."该行可能也在寻机卖出Geneki.与Emporiki相比,出售Geniki相对更容易一些,因为其规模较小."他们写道.

Geniki和Emporiki两家银行都可从希腊央行的紧急流动性支持计划中借款,令其母公司得以进一步减少拨款数额.(完)