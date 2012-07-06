〔韩国汇市〕韩元有望结束三天跌势,多家央行降息未能安抚投资者

路透首尔7月6日电---韩元兑美元KRW=周五盘初上涨,有望结束连续三天的跌势.此前欧洲和中国央行降息,结果反而让投资者担心全球经济增长情况.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,137.1.周四本地市场收报1,135.0.

中国人行、欧洲央行及英国央行周四在一个小时之内相继宣布放宽货币政策,显示其对全球经济的警戒级别升高,尽管协同行动的说法被否认.[ID:nST0472494]

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,137.1 1,135.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.2219/323 14.2409/562

韩国公债期货KTBc1* 104.85 104.81

韩国综合股价指数.KS11 1,872.13 1,875.49

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 程琳;审校 张涛

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