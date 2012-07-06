版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国丽珠集团(000513.SZ)4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  财政部代发210亿元五年期地方政府债129102,票面利率3.07% 
  山东高速(600350.SS)15亿元五年期中期票据1282239,票面利率4.56%  
  北京热力集团10亿元三年期中票1282238,票面利率4.39% 
  重庆力帆控股4亿元一年期短融041259039,票面利率5.10%  
  大唐集团50亿元一年期短融041252023,票面利率3.63%  
  七匹狼(002029.SZ)1亿元一年期短融041260038,票面利率5.10%   
  陕西华商传媒集团4亿元一年期短融041269017,票面利率4.64%    
  北京热力集团10亿元一年期短融041259037,票面利率3.95%   
  河北建投新能源2亿元一年期短融041262029,票面利率4.27%
  华电集团60亿元九个月期超短期融资券011217001,票面利率3.50% 
  中国铝业(2600.HK)30亿元两个月期超短融011220001,票面利率3.35% 
  ==============================================================================
  三、缴款:  

  乐清国有投资公司15亿元七年期固息债1280189,票面利率6.50%
  中国铝业(601600.SS)20亿元一个月期超短融
  韵升控股集团4亿元一年期短融
  泸州老窖集团10亿元一年期短融
  杭州汽轮动力集团9亿元三年期中票
  豫园商城(600655.SS)5亿元五年期中票
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  北京能源投资集团5亿元七年期固息债058013到期兑付,票面利率4.95%
  中国人民银行20亿元一年期央行票据1101048到期兑付,参考收益率3.4982%
  山西国际能源集团7亿元一年期短融1181309到期兑付,票面利率5.60%
  国家开发投资公司20亿元10年期固息债078032付息,票面利率5.10%
  陕西延长石油集团40亿元五年期中票0982100付息,票面利率3.85%
  神华集团200亿元五年期中票0982101付息,票面利率3.60%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国央行在近一个月时间内第二次降息,且为不对称降息,显示有意引导贷款利率下行,
从而刺激信贷需求及经济增长.将贷款利率浮动区间的下限由基准利率的0.8倍进一步调至
0.7倍,显示中国利率市场化的步伐比预期更快.[ID:nSB1652376]
  --据新华社周四晚间报导,中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势依然严峻,不确定
不稳定因素增多,外部冲击不容低估,确保完成全年外贸增长目标任务艰巨.[ID:nSB1653510]
  --即将开闸的第二批资产证券化试点,引来广泛关注.中国上海证券报周五报导称,中国国家
开发银行[CHDB.UL]已发起今年第一期信贷资产支持证券,意味着新一轮资产证券化试点已悄然
推进.[ID:nSB1653334]

  --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI)               (5月-1.4%)
                     6月居民消费价格指数(CPI)             (5月3.0%)
  
    中国海关7/10公布6月进出口贸易数据                     (5月贸易顺差187亿美元)

    国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐