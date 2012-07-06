《中国债券市场每日交易备忘》--7月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国丽珠集团( 000513.SZ )4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部代发210亿元五年期地方政府债129102,票面利率3.07% 山东高速( 600350.SS )15亿元五年期中期票据1282239,票面利率4.56% 北京热力集团10亿元三年期中票1282238,票面利率4.39% 重庆力帆控股4亿元一年期短融041259039,票面利率5.10% 大唐集团50亿元一年期短融041252023,票面利率3.63% 七匹狼( 002029.SZ )1亿元一年期短融041260038,票面利率5.10% 陕西华商传媒集团4亿元一年期短融041269017,票面利率4.64% 北京热力集团10亿元一年期短融041259037,票面利率3.95% 河北建投新能源2亿元一年期短融041262029,票面利率4.27% 华电集团60亿元九个月期超短期融资券011217001,票面利率3.50% 中国铝业( 2600.HK )30亿元两个月期超短融011220001,票面利率3.35% ============================================================================== 三、缴款: 乐清国有投资公司15亿元七年期固息债1280189,票面利率6.50% 中国铝业( 601600.SS )20亿元一个月期超短融 韵升控股集团4亿元一年期短融 泸州老窖集团10亿元一年期短融 杭州汽轮动力集团9亿元三年期中票 豫园商城( 600655.SS )5亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 北京能源投资集团5亿元七年期固息债058013到期兑付,票面利率4.95% 中国人民银行20亿元一年期央行票据1101048到期兑付,参考收益率3.4982% 山西国际能源集团7亿元一年期短融1181309到期兑付,票面利率5.60% 国家开发投资公司20亿元10年期固息债078032付息,票面利率5.10% 陕西延长石油集团40亿元五年期中票0982100付息,票面利率3.85% 神华集团200亿元五年期中票0982101付息,票面利率3.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国央行在近一个月时间内第二次降息,且为不对称降息,显示有意引导贷款利率下行, 从而刺激信贷需求及经济增长.将贷款利率浮动区间的下限由基准利率的0.8倍进一步调至 0.7倍,显示中国利率市场化的步伐比预期更快.[ID:nSB1652376] --据新华社周四晚间报导,中国国务院副总理王岐山称,当前全球经济形势依然严峻,不确定 不稳定因素增多,外部冲击不容低估,确保完成全年外贸增长目标任务艰巨.[ID:nSB1653510] --即将开闸的第二批资产证券化试点,引来广泛关注.中国上海证券报周五报导称,中国国家 开发银行[CHDB.UL]已发起今年第一期信贷资产支持证券,意味着新一轮资产证券化试点已悄然 推进.[ID:nSB1653334] --国家统计局7/9公布6月工业品价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月3.0%) 中国海关7/10公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩