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亚洲 | 2012年 7月 6日 星期五 08:59 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油因疲弱经济数据下跌,关注美国非农就业数据

路透首尔7月6日电---美国原油期货周五下跌,因主要石油消费国美国公布的数据疲弱,抵销了三大主要央行刺激措施的影响.市场关注焦点仍是重要的美国非农就业数据,该数据应会带来新的交易线索.

截至0032GMT,美国8月原油期货CLc1下跌0.30美元,至每桶86.92美元.上日收跌0.44美元,报每桶87.22美元.

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