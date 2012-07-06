〔中国股市〕沪综指开盘微涨,中国央行宣布今日起降息

沪综指开盘报2,203.730点,涨2.377点,或0.11%.

工商银行(601398.SS)开盘报3.92元人民币,跌0.03元,或0.76%,因央行此次非对称降息将进一步侵蚀银行业的盈利能力.

中国央行称,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.这是一个月内中国央行第二次降息动作.同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSH0109611]

欧洲央行周四宣布将利率降至0.75%的纪录低位,但没有采取更大胆的举措,比如恢复购债计画或者向银行提供更多的长期流动性.而英国的0.5%利率已经是在纪录低位,央行昨日宣布将量化宽松规模增加500亿英镑.(完)