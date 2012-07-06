〔中国股市〕沪综指开盘微涨,中国央行宣布今日起降息

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海7月6日电---中国股市沪综指.SSEC周五开盘仅微涨,中国央行昨晚宣布今日起降息,而海外市场亦现宽松信息,欧洲央行宣布降息25个基点,英国央行则扩大量化宽松规模.
沪综指开盘报2,203.730点,涨2.377点,或0.11%.
工商银行(601398.SS)开盘报3.92元人民币,跌0.03元,或0.76%,因央行此次非对称降息将进一步侵蚀银行业的盈利能力.
中国央行称,自7月6日(周五)起不对称降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.这是一个月内中国央行第二次降息动作.同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSH0109611]
欧洲央行周四宣布将利率降至0.75%的纪录低位,但没有采取更大胆的举措,比如恢复购债计画或者向银行提供更多的长期流动性.而英国的0.5%利率已经是在纪录低位,央行昨日宣布将量化宽松规模增加500亿英镑.(完)
--发稿 林琦; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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